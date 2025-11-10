Pronóstico de Tiempo Severo Hoy en CDMX: Frío, Vientos y Posible Lluvia Activan Doble Alerta
Este lunes, no olvides abrigarte bien; te contamos cómo estará la temperatura en la Ciudad de México, según SGIRPC
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla y Naranja en la Ciudad de México (CDMX) y compartió a qué hora será el pronóstico severo del clima hoy, 10 de noviembre de 2025, en N+ te compartimos los detalles.
De acuerdo con SGIRPC, el pronóstico severo del clima comenzará a partir de las 4:00 de la tarde en el sur y poniente de la ciudad, donde habrá bajas temperaturas, mientras que desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche se prevén vientos con fuertes rachas de viento.
¿Cómo estará la temperatura hoy y dónde hay Alerta Amarilla y Naranja?
La SGIRPC detalló que la temperatura máxima será de 14 grados Celsius (°C), mientras que en algunas zonas las temperaturas mínimas podrían estar entre 1 a 3°.
Distribución espacial de las #TemperaturasMínimas registradas el 10-11-2025, por las redes de: SGIRPC, SEDEMA, SENEAM y PEMBU-UNAM.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/50wOP3CRHl— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025
El frío prevalecerá durante todo el día, también se esperan lluvias ligeras dispersas a partir de las 12:00 del día. Debido a las bajas temperaturas activaron la Alerta Naranja para la alcaldía Tlalpan, que estarán entre 1 a 3, y la Alerta Amarilla en las demarcaciones donde se prevén temperaturas entre 4 y 6°:
- Álvaro Obregón.
- Cuajimalpa, Magdalena Contreras.
- Milpa Alta.
- Tláhuac.
- Xochimilco.
También, habrá vientos al Norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas que podrían llegar a los 50 km/h. Toma en cuenta que en la noche la temperatura podría ser de 8°, pero en la madrugada se pronostica un ambiente muy frío.
