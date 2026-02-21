Alerta Vial CDMX y Edomex Hoy, Sábado 21 de Febrero: Bloqueos y Rutas Alternas

Las autoridades de tránsito y seguridad, en conjunto con reporteros de N+, mantienen alertas viales actualizadas en la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México, con el propósito de informar de manera oportuna sobre las condiciones del tráfico de hoy, sábado 21 de febrero 2026.

A lo largo de la jornada se prevén bloqueos y manifestaciones en distintas vialidades de la zona metropolitana, lo que podría generar congestión severa, cierres parciales y afectaciones en la circulación, principalmente en accesos que conectan a la capital con el Edomex. Estas situaciones pueden desatar retrasos considerables para automovilistas y usuarios del transporte público.

Ante este escenario, se recomienda consultar el reporte vial en tiempo real, anticipar los traslados y considerar rutas alternas, vías secundarias o el uso del transporte público, con el fin de reducir tiempos de recorrido y evitar contratiempos durante el día.

Historias recomendadas:

Alerta Vial hoy 21 de febrero de 2026. Foto: Cuartoscuro

¿Qué avenidas están cerradas hoy 21 de febrero?

05:36 AM Buen avance en Balderas de Av. Juárez hacia Av. Chapultepec.

05:23 AM Viaducto y Doctor Barragán, vehículo volcado

05:49 AM Continúa la reducción de un carril a la circulación de Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI.