La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció el despliegue de un operativo de protección y contención hoy, 25 de noviembre de 2025, en el marco de la marcha conmemorativa del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Esta tarde, diversas organizaciones y colectivas marcharán de la Glorieta de la Joven de Amajac y el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo de la CDMX.

Ante ello, la SSC dio a conocer que se desplegarán 600 mujeres policías que “darán acompañamiento a la distancia y portarán su equipo de protección personal”.

¿Qué pasará ante uso de objetos para agredir?

En un breve aviso, la dependencia capitalina dijo que durante el desarrollo de las actividades, de ser necesario, intervendrán más equipos de trabajo.

Pero también comentó que si se detecta que algunas de las participantes portan objetos aptos para agredir, se retirarán.

Lo anterior “para garantizar la seguridad de las manifestantes y demás usuarios de la vía pública, así como de los establecimientos comerciales, su personal y sus clientes”, indicó.

Palacio Nacional, blindado con vallas

Cabe señalar que el Palacio Nacional y otros recintos y monumentos históricos fueron blindados nuevamente con vallas metálicas, ante la violencia que se ha desatado en manifestaciones previas, como la del pasado 15 de noviembre y del 2 de octubre en la CDMX.

Hoy, en su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró con las vallas son para evitar que haya confrontación entre manifestantes y policías, además para resguardar el patrimonio histórico.

Por eso se ponen la vallas, para evitar que haya confrontación, violencia y también cuidar la vida de la gente.

La mandataria nacional además hizo un llamado e hizo énfasis en que las marchas pacíficas son mejores e incluso convencen más.

“Sigan el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de muchas mujeres que históricamente han luchado pacíficamente por sus derechos y no con violencia que, al revés, generan rechazo del pueblo, de la gente, de la población”, dijo.

