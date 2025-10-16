¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 16 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este jueves 16 de octubre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 09:00 horas de hoy miércoles, se reportó nuevamente carga vehicular por obras y labores de mantenimiento del km 107 al 105 , dirección Ciudad de México.

, dirección Ciudad de México. A las 14:37 horas, del km 107 al 105, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 17:03 horas, hubo reducción de carriles por mantenimiento, del km 111 al 109, con dirección a la CDMX.

A las 17:25 horas, se reportó carga vehicular en la caseta de cobro de San Marcos, dirección hacia Puebla.

A las 17:39 horas, la Guardia Nacional realizó un operativo tras la llegada de personas, en el km 25.

