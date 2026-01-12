CDMX Anuncia Nuevos Albergue y Hospital para Animales

Las autoridades capitalinas en conferencia de prensa de hoy, 12 de enero de 2026, anunciaron la creación de un nuevo albergue para animales y un hospital de atención veterinaria, además aclararon las dudas sobre el traslado de perros y gatos del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

En ese sentido, se detalló que el operativo respondió a una orden judicial derivada de una investigación por presunto maltrato animal. Dicha indagatoria fue iniciada por la Fiscalía capitalina tras denuncias ciudadanas que alertaban sobre condiciones inaceptables en el llamado refugio franciscano.

Precisaron que los perros rescatados se encuentran actualmente en espacios seguros, reciben alimentación adecuada, atención médico veterinaria permanente, procesos de vacunación y seguimiento clínico individual.

Por su parte, la fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján, explicó que el caso es uno de los más graves documentados por la institución debido al número de animales afectados y a la severidad de las condiciones en las que vivían con hacinamiento, enfermedades sin tratar, presencia de fauna nociva y un manejo irregular de restos animales.

Añadió que la Fiscalía no aseguró el inmueble ni actuó por intereses patrimoniales, sino exclusivamente para proteger la vida de los seres sintientes.

Mientras que el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, aclaró que el predio está en disputa entre particulares desde 2021 y que el Gobierno capitalino no es parte del conflicto ni intervendrá en favor de alguno. Recalcó que se respetará cualquier resolución judicial sobre la posesión del terreno y que no se autorizará ningún desarrollo inmobiliario en ese lugar.

Nuevo refugio de animales en CDMX

Durante su mensaje, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la construcción de un gran albergue para animales en la Ciudad de México, el cual estará listo en un plazo aproximado de cuatro meses. Este espacio forma parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura pública destinada al bienestar animal.

Además, informó que el gobierno capitalino trabaja en la creación de la utopía canina, un proyecto enfocado en brindar atención digna, espacios adecuados, servicios veterinarios y condiciones óptimas para perros rescatados.

Esta iniciativa se suma a la política de construir 100 utopías en distintas zonas de la ciudad, las cuales contarán con clínicas veterinarias para atender de manera gratuita a animales de compañía, así como un hospital veterinario en una zona céntrica de CDMX.

