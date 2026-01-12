Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: Lista de Atletas que Representarán a México

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 12 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó quiénes son los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Cortina-Milano 2026.

La presidenta los felicitó y les deseó "el mayor de los éxitos" durante el abanderamiento, que fue un acto simbólico del compromiso de México con sus atletas y el deporte, así lo describió Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La edición 25 de la justa deportiva se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero en Milano, Cortina, Italia. Donde participarán cuatro atletas mexicanos, que previamente en N+ te compartimos el perfil de dos ellos en Donovan Carrillo y Sarah Schleper Serán los Abanderados de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Por su parte, en su mensaje Rommel Pacheco resaltó que los Juegos Olímpicos de Invierno representan el punto más alto del ciclo olímpico para estas disciplinas y reconoció la trayectoria de las y los atletas que lograron su pase a Milano-Cortina 2026, destacó la experiencia de quienes ya han competido en ediciones anteriores.

El funcionario recordó que México participa en Juegos Olímpicos de Invierno desde 1984 y que cada presencia ha sido resultado del esfuerzo individual de las y los deportistas, así como del acompañamiento institucional.

¿Quiénes son los atletas mexicanos que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo.

Sarah Schleper.

Allan Daniel Corona.

Regina Martínez.

