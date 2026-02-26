Verificación de Autos Híbridos 2026: ¿Cuáles Vehículos Perderán Placa Verde en CDMX?

Los autos híbridos en la Ciudad de México (CDMX) ahora enfrentarán nuevos criterios para mantener la llamada placa verde. Te decimos cuáles vehículos mantendrán el holograma doble cero este 2026.

Los autos híbridos en la CDMX ahora enfrentarán nuevos criterios para mantener la llamada placa verde y el holograma doble cero este 2026. #ALasTres con @noeliajmz | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/HbKjGXnwBQ — N+ FORO (@nmasforo) February 19, 2026

¿Qué autos híbridos pierden la placa verde?

La Secretaría del Medio Ambiente de CDMX publicó en la Gaceta Oficial el Aviso del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el premier semestre de 2026, que contempla cambios importantes para vehículos híbridos, estos son:

Vehículos microhíbridos

Es decir, aquellos que combinan energía eléctrica y gasolina, pero cuyo motor de combustión es el único que impulsa el vehículo, a partir de este año dejarán de ser considerados dentro de los vehículos exentos.

ero cuyo motor de combustión es el único que impulsa el vehículo, a partir de este año dejarán de ser considerados dentro de los vehículos exentos. No podrán acceder a la placa verde ni al holograma doble cero.

Es importante que sepas que la medida aplica para nuevas verificaciones, si actualmente ya cuentas con placa verde y holograma vigente mantendrás ese beneficio hasta que concluya su periodo autorizado.

Híbridos convencionales y enchufables

En el caso de los híbridos convencionales y enchufables sí conservarán la placa verde y el holograma doble cero, pero la vigencia se reducirá, antes estos vehículos podrían mantener el holograma doble cero durante 8 años, pero con la nueva regulación, la vigencia bajará de 8 a 6 años, con la posibilidad de un año más.

sí conservarán la placa verde y el holograma doble cero, pero antes estos vehículos podrían mantener el holograma doble cero durante 8 años, pero con la nueva regulación, la vigencia bajará de 8 a 6 años, con la posibilidad de un año más. Para conservar el beneficio, los vehículos híbridos deberán cumplir los límites específicos de emisiones como registrar 0.045 y 0.108 gr/km de hidrocarburos no metano, conforme a lo establecido en el programa.

Eléctricos puros

