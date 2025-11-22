Riña Desata Balacera en Central de Abasto en Iztapalapa

Una riña desató una balacera dejando a un comerciante lesionado al interior de la Central de Abasto (CEDA), en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el incidente se registró luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) CEDA alertaron a los uniformados sobre una persona herida en la zona de Flores y Hortalizas, Sección 1 del área de Coles.

Al llegar al sitio, los policías localizaron a un hombre con una mancha de sangre en el antebrazo izquierdo. La víctima relató que momentos antes discutió con otro comerciante, quien sacó un arma de entre sus ropas y realizó varias detonaciones hacia el piso. Uno de los impactos rebotó y le causó una lesión en la mano izquierda, por lo que los oficiales solicitaron el apoyo inmediato de los servicios médicos.

Trasladan a lesionado a hospital y detienen a agresor

Paramédicos que acudieron al llamado atendieron al hombre, de 52 años, y lo diagnosticaron con una herida lacerante en la mano y una contusión en la cabeza. Debido a sus lesiones, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Minutos después, en el mismo punto, un joven de 26 años fue identificado por el afectado como el presunto agresor. Los oficiales procedieron a detenerlo, le informaron sus derechos de ley y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación jurídica. Autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

