Balacera en Coapa Hoy Deja Un Muerto: ¿Qué Pasó en Tlalpan este Lunes 23 de Marzo 2026?

La mañana de hoy, 23 de marzo de 2026, se registró un nuevo hecho de violencia en la Ciudad de México (CDMX), donde un hombre fue asesinado a tiros durante una balacera afuera de un bar en la alcaldía Tlalpan.

Los hechos ocurrieron en una plaza comercial ubicada en el cruce de División del Norte y Calzada Acoxpa, en la zona de Coapa, donde la balacera también dejó a otras cuatro personas lesionadas.

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Con información de N+.

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