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Balacera en Coapa Hoy Deja Un Muerto: ¿Qué Pasó en Tlalpan este Lunes 23 de Marzo 2026?

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¿Qué Pasó en Tlalpan Hoy? Balacera Deja un Muerto en Coapa

La mañana de hoy, 23 de marzo, de 2026, las autoridades acudieron a Coapa, donde un hombre fue baleado; esto pasó

La mañana de hoy, 23 de marzo, de 2026, las autoridades acudieron a Coapa, donde un hombre fue baleado; esto pasó

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La mañana de hoy, 23 de marzo de 2026, se registró un nuevo hecho de violencia en la Ciudad de México (CDMX), donde un hombre fue asesinado a tiros durante una balacera afuera de un bar en la alcaldía Tlalpan.

Los hechos ocurrieron en una plaza comercial ubicada en el cruce de División del Norte y Calzada Acoxpa, en la zona de Coapa, donde la balacera también dejó a otras cuatro personas lesionadas.

 

 

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