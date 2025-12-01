Balacera en Chelería en Milpa Alta Deja Un Muerto y Nueve Heridos; Detienen a Seis.

La noche del 30 de noviembre se registró una balacera en un local de bebidas alcohólicas, conocido como "chelería", en la alcaldía Milpa Alta, lo que dejó al menos una persona muerta, nueve heridas y seis detenidos. En N+ te contamos cómo pasó todo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una casa habilitada como puesto de micheladas en la calle Guadalupe Victoria del pueblo de San Antonio Tecomitl, al sur de la Ciudad de México, alrededor de las 19:00 horas, tras la finalización del tianguis.

Al sitio se movilizaron servicios de emergencia, además de policías y elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron alertados por los disparos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

"(Ahí) encontraron a varias personas lesionadas por impactos de arma de fuego, las cuales indicaron la dirección en la que huyeron los agresores", indicó la autoridad.

Luego de un cerco virtual con el Centro de Comando y Control (C2) Oriente se ubicó a los presuntos responsables de la agresión: cinco hombres y una mujer. Tras darles alcance, fueron detenidos, pues coincidían con las referencias que proporcionaron las víctimas.

Por estos hechos, paramédicos localizaron a 10 personas heridas que fueron trasladadas a dos hospitales, donde una de ellas perdió la vida, agregó la SSC-CDMX.

¿Por qué ocurrió el ataque?

Los informes preliminares señalaron que la balacera fue luego de una supuesta riña entre quienes convivían en la llamada chelería.

Tras perpetrar el crimen, los responsables huyeron del lugar en motocicletas, mismas que fueron decomisadas.

"Los detenidos y tres motocicletas y un vehículo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y quien determinará su situación jurídica", señaló la policía capitalina.

Cabe mencionar que, personal de esta Secretaría brinda atención a las vecinas y vecinos, en coordinación con autoridades de la alcaldía

Según las fuentes policiales, dos de los heridos permanecen en condición grave, mientras que el resto se encuentran estables.

