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Balacera en Río Churubusco Hoy: Intento de Asalto Deja un Muerto en Iztacalco, CDMX

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De acuerdo con los primeros reportes, la balacera se desató por un intento de asalto en Río Churubusco

Foto: N+

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La mañana de hoy, 16 de marzo de 2026, se registró una balacera en Avenida Canal Río Churubusco, con saldo de una persona muerta y una herida, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera en la colonia El Rodeo, a la altura del Eje 4, se habría desatado por una agresión directa. 

Una mujer resulto herida de bala y en las inmediaciones del ataque se localizaron al menos 5 casquillos percutidos.

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Balacera, por agresión directa 

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX informó que un hombre murió “derivado de una agresión directa con disparos de arma de fuego”, por lo que policías dieron parte al agente del Ministerio Público y acordonaron la zona.

La SSC también mencionó que “ya se realiza el análisis de las cámaras en la zona para identificar a los probables responsables”.

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Con información de N+.

RMT

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