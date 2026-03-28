Balacera Frente a Deportivo Renovación en Azcapotzalco Deja Al Menos 2 Muertos

Una balacera registrada en la colonia Providencia, en la alcaldía Azcapotzalco, dejó como saldo al menos dos jóvenes de no más de 25 años muertos tras un ataque directo perpetrado por sujetos armados a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban también en motocicleta cuando fueron interceptadas por los agresores en la calle Francisco Sarabia, justo frente al Deportivo Renovación Nacional. Los cuerpos quedaron tendidos sobre la vía pública tras la agresión.

Balacera Hoy en Azcapotzalco: Ataque Armado en Colonia Centro Deja Dos Heridos en CDMX

El ataque ocurrió a un costado de la entrada del Mercado de la Providencia y del acceso al deportivo, una zona concurrida de la demarcación, lo que generó alarma entre vecinos y comerciantes.

Zona acordonada

Elementos de seguridad acordonaron toda el área para resguardar la escena del crimen, mientras que servicios periciales arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer los hechos.

Las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables del doble asesinato. Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con el operativo en la zona.

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