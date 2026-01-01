Bebé Nace en Taxi durante Primeras Horas de Año Nuevo 2026: Así Ayudaron a la Mamá

Durante las primeras horas de este Año Nuevo 2026, policías de la Ciudad de México (CDMX) auxiliaron a una joven de 20 años de edad a tener a su bebé en el interior de un taxi en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que los hechos ocurrieron a las 01:17 horas en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tacubaya.

Así ocurrió el parto en CDMX

De acuerdo con la dependencia, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) realizaban recorridos de prevención y vigilancia en una carpa de seguridad en la avenida Jalisco y la calle Manuel Dublán, de la colonia Tacubaya, cuando fueron solicitados por un hombre de 23 años de edad.

El joven les dijo que a bordo de su vehículo tipo taxi de color rosa con blanco, viajaba su esposa de 20 años de edad, la cual presentaba fuertes contracciones.

Ante ello, los uniformados solicitaron de inmediato el apoyo médico correspondiente.

Parto era inminente

Sin embargo, se percataron que el parto era inminente, por lo que dos mujeres policías recostaron a la ciudadana en el asiento trasero y se prepararon para atenderla.

“Con la ayuda de sus conocimientos en primeros auxilios, después de unos minutos recibieron a un bebé, el cual fue protegido y arropado para darle calor debido a las bajas temperaturas que se registraban”, indicó la SSC.

Más tarde llegó al punto una ambulancia de Protección Civil (PC), cuyos paramédicos atendieron a la mamá y al recién nacido, los diagnosticaron con parto fortuito y en buen estado de salud.

La joven y su bebé fueron trasladados a un hospital especializado para su debida atención médica.

En tanto, el hombre agradeció la oportuna acción de los policías para el bienestar de su esposa y del recién nacido.

“Los policías de la SSC están en capacitación constante en materia de primeros auxilios y, en apego a su vocación de servicio, ofrecen apoyo a los visitantes y habitantes de la ciudad en cualquier situación que ponga en riesgo su integridad”, sostuvo la dependencia de la CDMX.

