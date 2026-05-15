Bloqueo de la ANUEE: Zona Afectada en CDMX por Protesta Hoy 15 de Mayo 2026

¡Toma precauciones! Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) saldrán a las calles hoy, 15 de mayo de 2026, para realizar una protesta en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en el centro de la capital mexicana.

Aquí te decimos la zona exacta de la manifestación, para que consideres rutas alternas y evites los bloqueos de este viernes.

También puedes seguir todos los canales de N+ para enterarte sobre las movilizaciones en la CDMX, pues se espera un día de caos vial.

Y es que también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó una mega marcha este 15 de mayo de 2026, en el marco del Día del Maestro; en esta otra nota puedes ver todos los detalles.

LIVEBLOG N+: Mega Marcha de la CNTE En Vivo Hoy: Así Va la Manifestación en Día del Maestro 2026 en CDMX

Protesta de la ANUEE en Ciudad de México hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) realizarán una protesta hoy en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes acudirán a las 09:00 horas al Hemiciclo a Juárez, ubicado en Avenida Juárez número 50, en la colonia Centro.

¿Cuáles son las demandas de la ANUEE?

Los usuarios de energía eléctrica se concentrarán en ese punto para unirse a la marcha de la CNTE en apoyo de sus demandas y además para pedir lo siguiente:

Renacionalización de la electricidad.

Una tarifa social justa.

De acuerdo con la SSC, no se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y sindicales, además de la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

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Con información de N+.

spb