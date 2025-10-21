Bloqueo en Caseta de Tepotzotlán: Así Está el Tráfico en la Zona Hoy 21 de Octubre 2025

Este martes, 21 de octubre de 2025, se espera una manifestación en la caseta de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro. Te decimos cómo está el tráfico en la zona hoy.

Cabe recordar que la México-Querétaro es una de las carreteras más importantes que conectan con la Ciudad de México (CDMX) y que diariamente es recorrida por cientos de personas que se dirigen a sus trabajos, escuelas o a realizar diversas actividades en la capital del país.

Los inconformes exigen solución a problemas de seguridad y viales, entre ellos bacheo y reencarpetamiento, así como otras obras viales en la México-Querétaro.

Así está el tráfico en la México-Querétaro hoy

La autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación.

Poco antes de las 7:00 horas, hubo reducción de carriles por un choque múltiple en el km 183, en dirección a Querétaro.

Se prevé que los manifestantes den paso libre en la caseta de peaje de Tepotzotlán, como parte de su protesta. Se recomienda salir con anticipación, aunque cabe aclarar que no se esperan afectaciones en la vialidad.

Con información de N+.

