Bloqueo de Personas Ciegas Hoy: ¿Dónde Hay Cierres por Protesta de Personas con Baja Visión?

Este viernes, 30 de abril de 2026, se prevé una protesta de personas ciegas en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde son los cierres por bloqueo de personas con baja visión.

Se trata de integrantes de la Asociación Civil Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión, quienes exigen:

La reubicación de nueve espacios de venta que fueron retirados de la calle Correo Mayor, se les informe donde fueron resguardados siete puestos metálicos que fueron retirados de la calzada de Tlalpan y que les permitan colocarse en lugares viables para el comercio.

Que les digan el estatus en el que se encuentra el trámite de remodelación del bajo puente de calzada de Tlalpan para poder trabajar en dicho espacio de forma legal.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 20 concentraciones, dos citas agendadas, seis rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

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Cierres por protesta de personas con baja visión

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión se reunirán a las 10:30 hora en dos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc:

Lugar 1: Avenida José María Izazaga y Avenida José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar 2: Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé el bloqueo de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+.

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