Bloqueo de Trabajadores del DIF Hoy en CDMX: Zonas Afectadas por Protesta de Empleados

Este día se prevé un bloqueo de trabajadores en la Ciudad de México (CDMX) por parte de trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que tomes tus precauciones, en N+ te decimos cuáles son las zonas afectadas hoy, 5 de febrero de 2026.

Considera que también habrá una protesta de extrabajadores de la extinta Ruta 100, lo que podría generar afectaciones viales en alcaldías como Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Video: Trabajadores del Metro de la CDMX Exigen Presupuesto para Mantenimiento de Trenes e Instalaciones

Puntos afectados por trabajadores del DIF

A partir de las 17 horas, la agrupación Queremos Trabajo Digno se concentrará en las oficinas del DIF ubicadas en Avenida Popocatépetl, número 236, colonia General Anaya, en la alcaldía Benito Juárez.

Según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) se estima una participación aproximada de 150 personas; los manifestantes exigen los siguiente:

El pago inmediato de salarios.

Mejoras en las condiciones laborales y un aumento salarial.

No se descarta el bloqueo de vialidades cercanas como medida de presión.

Nota relacionada: Marcha del Metro CDMX Hoy: Trabajadores Terminan Movilizaciones en el Zócalo; Así Fueron.

Por su parte, abre otra protesta que incluye a extrabajadores de la extinta Ruta 100 contemplan una movilización durante el día frente a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La demanda central es el pago del finiquito correspondiente al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Se prevé un aforo de alrededor de 100 personas.

No te olvides de contemplar rutas alternas y mantenerse informados sobre cortes a la circulación, especialmente en zonas de Benito Juárez y Cuauhtémoc, así como en el Centro Histórico de la CDMX.

Historias recomendadas:

FBPT