Bloqueo en CDMX por Animales del Refugio Franciscano: ¿Dónde Hay Calles y Avenidas Cerradas Hoy?

Este jueves, 9 de abril de 2026, se realizará un bloqueo por animales del Refugio Franciscano, en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde habrá calles y avenidas cerradas hoy por la protesta.

Se trata de activistas “Amigos del Refugio Franciscano”, quienes se reunirán hoy para exigir:

La entrega inmediata de todos los animales del “Refugio Franciscano”, A.C., a sus legítimos cuidadores.

La suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción, ya que cuentan con custodia legal.

Informes médicos diarios con prueba de vida sobre el estado de salud de los animales que actualmente están retenidos en el Deportivo “Los Galeana”, el Albergue del Ajusco y en Brigada Animal.

Recuerda que las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Calles y avenidas cerradas por bloqueo en CDMX por Animales del Refugio Franciscano

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los “Amigos del Refugio Franciscano” se reunirán a las 11:00 horas en:

La Embajada de los Estados Unidos de América, ubicada en Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y activistas en defensa de los derechos de los animales; así como la afectación de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+.

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