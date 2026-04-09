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Bloqueo en CDMX por Animales del Refugio Franciscano: ¿Dónde Hay Calles y Avenidas Cerradas Hoy?

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Estas son las calles y avenidas cerradas hoy, 9 de abril de 2026, por el bloqueo en CDMX por Animales del Refugio Franciscano

Bloqueo en CDMX por Animales del Refugio Franciscano:

Activistas bloquean calles de CDMX por animales del Refugio Franciscano. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este jueves, 9 de abril de 2026, se realizará un bloqueo por animales del Refugio Franciscano, en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde habrá calles y avenidas cerradas hoy por la protesta.

Se trata de activistas “Amigos del Refugio Franciscano”, quienes se reunirán hoy para exigir:

  • La entrega inmediata de todos los animales del “Refugio Franciscano”, A.C., a sus legítimos cuidadores.
  • La suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción, ya que cuentan con custodia legal.
  • Informes médicos diarios con prueba de vida sobre el estado de salud de los animales que actualmente están retenidos en el Deportivo “Los Galeana”, el Albergue del Ajusco y en Brigada Animal.

Recuerda que las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Calles y avenidas cerradas por bloqueo en CDMX por Animales del Refugio Franciscano

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los “Amigos del Refugio Franciscano” se reunirán a las 11:00 horas en:

  • La Embajada de los Estados Unidos de América, ubicada en Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y activistas en defensa de los derechos de los animales; así como la afectación de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+.

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