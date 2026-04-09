Bloqueo en CDMX por Animales del Refugio Franciscano: ¿Dónde Hay Calles y Avenidas Cerradas Hoy?
N+
Estas son las calles y avenidas cerradas hoy, 9 de abril de 2026, por el bloqueo en CDMX por Animales del Refugio Franciscano
COMPARTE:
Este jueves, 9 de abril de 2026, se realizará un bloqueo por animales del Refugio Franciscano, en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde habrá calles y avenidas cerradas hoy por la protesta.
Se trata de activistas “Amigos del Refugio Franciscano”, quienes se reunirán hoy para exigir:
- La entrega inmediata de todos los animales del “Refugio Franciscano”, A.C., a sus legítimos cuidadores.
- La suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción, ya que cuentan con custodia legal.
- Informes médicos diarios con prueba de vida sobre el estado de salud de los animales que actualmente están retenidos en el Deportivo “Los Galeana”, el Albergue del Ajusco y en Brigada Animal.
Recuerda que las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Noticia relacionada: Hoy se Espera Otro Bloqueo de Taxistas en CDMX: Zona Afectada por Conductores
Calles y avenidas cerradas por bloqueo en CDMX por Animales del Refugio Franciscano
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los “Amigos del Refugio Franciscano” se reunirán a las 11:00 horas en:
- La Embajada de los Estados Unidos de América, ubicada en Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.
No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y activistas en defensa de los derechos de los animales; así como la afectación de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas
Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.
Historias recomendadas:
- ¿Qué se Celebra en Abril 2026? Luna Rosa, Semana Santa, Lluvia de Meteoros, Día del Niño y Más.
-
¿Por Qué Hace Frío en Primavera 2026? Explicación por Bajas Temperaturas en México.
-
¿Cuánto Falta para la Temporada de Huracanes 2026 en México?
Con información de N+.
Rar