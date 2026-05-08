Bloqueo del IPN Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Alumnos

Este viernes, 8 de mayo de 2026, se prevén varias protestas en calles de la Ciudad de México (CDMX). En N+ te decimos cuál será la zona afectada por bloqueo de estudiantes del Politécnico Nacional (IPN).

Los estudiantes de la Comunidad Politécnica demandan una asamblea general con el objetivo de:

Fortalecer la articulación entre las escuelas.

Consolidar espacios de organización colectiva y coordinar avances conjuntos en propuestas, en el marco del paro indefinido que se mantiene en protesta por la falta de recursos y las denuncias por presuntos desvíos en la institución.

Así como integrantes de la Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, grupo ‘Zodiacos’ del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, plantel Aragón, quienes demandan una Asamblea estudiantil para discutir el seguimiento de las autoridades a su pliego petitorio de demandas, en el que exigen:

Garantía de no represalias.

Separación de cargos de funcionarios y transparencia en la gestión.

Aclaración presupuestal.

Calidad docente y planeación académica.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 14 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 20 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

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Puntos afectados por protesta de alumnos del IPN

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Comunidad Politécnica se raunirán a las 12:00 en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás en Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Se prevé la asistencia de estudiantes dediversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional y no se descarta realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la escuela.

Mientras que los integrantes de la Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, grupo ‘Zodiacos’ del Colegio Nacional

de Educación Profesional Técnica, plantel Aragón, se reunirán a las 13:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Lugar: Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en Avenida Plan de Agua Prieta No. 66, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+

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