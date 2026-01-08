Bloqueo en CDMX por Protesta del IPN Hoy: Zona Afectada por Trabajadores

Este jueves, 8 de enero de 2026, se prevé una protesta de integrantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles es la zona afectada por el bloqueo, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes del Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que exigen:

El pago de la segunda parte del aguinaldo 2025 y la renuncia de funcionarios incompetentes.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 5 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Zona afectada por protesta de trabajadores del IPN

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores del IPN se reunirán a las 11:00 horas en:

La Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en Avenida Miguel Othón de Mendizabal Oriente y Miguel Bernard, colonia La Escalera, alcaldía Gustavo A. Madero.

No se descarta que los trabajadores del IPN realicen el bloqueo de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de su demanda.

Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

