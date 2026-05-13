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Bloqueo en Tlalpan Hoy: Alternativa Vial a Cierre en Zona Centro de la CDMX

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Estas son las alternativas viales por bloqueo en Calzada San Antonio Abad hoy, 13 de mayo de 2026

Protesta San Antonio Abad

Protesta en San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: N+

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Este miércoles, 13 de mayo de 2026, se registra un bloqueo Calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. Te decimos las alternativas viales por el cierre en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de integrantes de la Unión Vecinal del Valle de Anáhuac, quienes protestan en San Antonio Abad esquina con Alfredo Chavero, en dicha alcaldía, para exigir:

  • Que el edificio que se derrumbó el pasado 9 de marzo sea expropiado y se entregue para la construcción de viviendas.

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Alternativas viales por bloqueo en San Antonio Abad

Hay presencia de manifestantes afuera de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro, lo que complica la vialidad que se suma a las obras en la zona.

Las alternativas viales son:

  • Eje Central Lázaro Cárdenas.
  • Congreso de la Unión.
  • Avenida de los Insurgentes

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