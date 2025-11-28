Bloqueo de la Guardia Nacional Hoy: Zona Afectada en CDMX por Protesta de Agentes

Si hoy, 28 de noviembre de 2025, te toca trabajar o a algún compromiso importante, considera que habrá un bloqueo de agentes de la Guardia Nacional (GN) en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos cuál es la zona afectada para que tomes tus previsiones.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el grupo de elementos de la Guardia Nacional se reunirá a las 11:00 horas frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ubicadas en Avenida Constituyentes 947, colonia Belén de las Flores, alcaldía Álvaro Obregón.

Video: Marchas, Bloqueos y Manifestaciones Hoy en la CDMX: Viernes 28 de Noviembre de 2025

Noticia relacionada: ¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 28 de Noviembre? Este Es el Reporte sobre Autopistas en México.

¿Qué exigen los agentes de la Guardia Nacional?

Los manifestantes buscan atención a diversas demandas laborales, entre ellas:

Pago retroactivo correspondiente al aumento salarial de 2025.

Cumplimiento puntual de prestaciones.

Respeto pleno a sus derechos laborales.

Si vas a pasar por la zona, toma en cuenta estas recomendaciones para evitar que te quedes en medio del tránsito:

Sal con anticipación si debes circular por la zona poniente.

Considera tus rutas alternas con tiempo.

Mantente pendiente de actualizaciones en de la SSC, del C5 y en N+, donde todos los días te informamos sobre las manifestaciones bloqueos, accidentes viales y marchas que suceden la CDMX y otros puntos del país.

Historias recomendadas:

FBPT