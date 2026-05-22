Bloqueo en CDMX Hoy por Ayotzinapa: Zona Afectada por Manifestación de Normalistas

Este viernes, 22 de mayo de 2026, se prevé una manifestación de normalistas de Ayotzinapa en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se concentrarán hoy en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir:

Justicia por el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Solicitar apoyos institucionales para su plantel.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan 14 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Marchas HOY 22 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Zona afectada por manifestación de normalistas

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, se concentrarán hoy:

Hora: Durante el día.

Lugar: Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No. 48, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto donde se llevará a cabo la reunión.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+

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