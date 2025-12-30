¿Hay Tráfico en la México-Querétaro Hoy 30 de Diciembre? Capufe y Guardia Nacional Dan Detalles

Si vas a pasar por la Autopista México-Querétaro como parte de tu ruta diaria o para salir de la Ciudad de México (CDMX) hacia otro punto, en N+ te indicamos cómo se encuentra el tránsito hoy, 30 de diciembre de 2025, en medio de la temporada de alta movilidad por fin de año.

Para quienes utilizan esta autopista u otras vías federales, recuerda que en N+ diariamente encontrarás reportes sobre bloqueos, manifestaciones, accidentes o afectaciones por fenómenos climáticos, para planear tus traslados y evitar retrasos también te indicamos cómo está el tránsito en las autopistas.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), el accidente registrado en el kilómetro 193, con dirección a Querétaro, ya fue completamente atendido. El paso vehicular se restableció desde las 11:49 horas del pasado lunes 29 de diciembre, por lo que el tramo opera actualmente con normalidad .

. Hasta el momento no hay cierres activos en ese punto y que la circulación fluye de manera regular.

