¿Hay Bloqueo en Carreteras Hoy 30 de Diciembre 2025? Así Está el Tráfico en Autopistas de México

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, esta información te interesa. En N+ te decimos cómo está el tráfico en las principales autopistas de México, para que tomes precauciones.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, además hay cientos de vacacionistas que se trasladan para recibir el Año Nuevo 2026 con familiares y/o amigos, así que toma precauciones, porque también aumentan los accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

¿Cómo están las carreteras del país hoy?

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueos, pero sí accidentes que afectan la circulación:

Querétaro

A las 5:43 de la mañana, se reportó un accidente cerca del cerca del km 153+800, de la carretera México - Querétaro.

Veracruz

A las 5:43 horas, se registró un accidente cerca del km 040+500 de la carretera Córdoba-Ent la Tinaja.

Durango

A las 5:44 horas, hubo un accidente cerca del km 072+300, de la carretera Guadalupe Aguilera-Guanaceví.

Tamaulipas

A las 5:44 se reportó un accidente cerca del km 001+000, de la carretera Matamoros - Reynosa.

Nuevo León

A las 5:45 horas se reportó otro accidente cerca del km 215+200, de la carretera Nuevo León-Cd. Victoria.

Oaxaca

A las 5:45 se reportó un choque cerca del km 288+300, de la carretera Pinotepa Nacional - Salina Cruz.

