Bloqueo de Petroleros Hoy 20 de Mayo 2026: Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, petroleros realizarán una protesta en calles de la Ciudad de México. Te decimos la zona afectada por manifestación en la capital del país.

Se trata de Petroleros Unidos por México quienes con el mitin “¡Por la Justicia, por la Constitución, por Nuestros Derechos!”, exigen:

Se cumpla con la impartición de justicia como lo establece la constitución y que se garantice el cumplimiento de la misma y en contra de la aplicación retroactiva de la reforma del artículo 127 constitucional, vigente desde abril de 2026, en materia de límites a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 14 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Además, este miércoles habra una mega marcha y bloqueos de transportistas y campesinos en la CDMX, entérate de las últimas noticias a través del LIVEBLOG de N+.

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Zona afectada por manifestación de petroleros

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los petroleros se reunirán hoy:

Hora: 10:00.

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que el apoyo de la Asociación Nacional de Jubilados y Alianza Nacional de Jubilados, además, no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+

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