Bloqueo de Taxistas Hoy en CDMX: Evita Esta Zona por Protesta de Transportistas

Este miércoles, 29 de abril de 2026, se prevé un bloqueo de taxistas en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por protesta de transportistas, para que tomes precauciones.

Se trata deintegrantes de Transportes Terrestres Turístico y Ejecutivos que protestarán en la alcaldía Coyoacán, para exigir:

Ser escuchados por las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) y de la Secretaría de Marina ( Semar ), con el fin de exponer sus inconformidades y establecer un canal de diálogo institucional.

) y de la Secretaría de Marina ( ), con el fin de exponer sus inconformidades y establecer un canal de diálogo institucional. Que se atienda su situación derivada del retiro de equipos en la Terminal 1, lo cual consideran una afectación a sus actividades y derechos laborales.

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Zona afectada por protesta de transportistas en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los transportistas se reunirán en:

Lugar: Región Naval Central, en Avenida Heroica Escuela Naval Militar No. 861,colonia Los Cipreses, alcaldía Coyoacán, la hora aún está por definirse.

Se prevé que otras organizaciones se sumen a la protesta, entre ellos Sitio 300 y Prho Taxi Ejecutivo Sociedad Civil. No se descarta que instalen un plantón, así como la afectación de vialidades como medida de protesta.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+.

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