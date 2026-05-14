Bloqueo de la UNAM Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Estudiantes en CDMX

¡Toma precauciones! Este 14 de mayo de 2026, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) saldrán a las calles para realizar protestas en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en diversas zonas.

Aquí te informamos sobre las zonas afectadas por las manifestaciones, para que consideres rutas alternas y evites los bloqueos en la capital mexicana.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer las otras protestas que se llevarán a cabo hoy en la CDMX, así como la situación en la red carretera del país y en autopistas de acceso a la Ciudad de México.

Sobre las protestas de alumnos de la UNAM, la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que se llevarán a cabo en la alcaldía Coyoacán. A continuación, te contamos todos los detalles.

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Protestas de alumnos de la UNAM hoy

Integrantes del Movimiento Estudiantil y Popular por la Movilidad Digna, con apoyo de las organizaciones Olla Popular y Resistencia Polakas, acudirán a dos puntos esta tarde:

13:00 horas: En la escultura “Los Bigotes” de la UNAM.

En la escultura “Los Bigotes” de la UNAM. 14:00 horas: En la estación Universidad de la Línea 3 del Metro Ciudad de México, en la colonia Pedregal de Santo Domingo.

La manifestación denominada “Metro x Olla Popular” será para denunciar las deficiencias sistemáticas en la movilidad y seguridad del Metro CDMX.

Así como para exigir la gestión de alternativas de movilidad seguras, como rutas exclusivas de RTP y/o Trolebús.

Además, en contra del despojo, el desplazamiento y la limpieza social previa a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Según la SSC, no se descarta que se sumen en apoyo colectivos estudiantiles de las diferentes facultades y que realicen la liberación de torniquetes como medida de protesta; así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Otra protesta en Coyoacán

Por otra parte, la Unión Democrática de Estudiantes Revolucionarios protestará a las 13:00 horas en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel sur, ubicado en Bulevar Cataratas y Llanura, en la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel.

Ahí, realizarán el picnic “Alimentación digna para un buen aprendizaje”, con la finalidad de exigir comedores subsidiados para estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Con información de N+.

spb