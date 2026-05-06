Bloqueo Hoy en el Centro de la CDMX: Zonas Afectadas por Manifestaciones de Comerciantes

Este miércoles, 6 de mayo de 2026, se prevé una protesta de comerciantes en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál será la zona afectada, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes del Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, quienes denuncian:

La venta de abasto popular por parte de aspirantes a cargos de elección, concejales y partidos políticos, lo que provoca la invasión de sus espacios donde ejercen el comercio.

También habrá una protesta de trabajadores de Bonice, quienes salen a las calles en defensa de los derechos de los comerciantes no asalariados de la empresa.

Recuerda que las autoridades capitalinas esperan 12 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

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Zona afectada por bloqueo de comerciantes

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la CDMX se reunirán a las 19:00 horas en:

Lugar: Secretaría de Gobierno, en la Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras que los trabajadores de Bonice se reunirán a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc

Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida 5 de Mayo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+.

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