Bloqueos de la UNAM Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Protesta de Estudiantes

Este martes, 28 de abril de 2026, se prevé una protesta de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál será la zona afectada, para que tomes precauciones.

Se trata de diferentes grupos de estudiantes de la UNAM, que se protestarán en varios puntos de la alcaldía Coyoacán, entre ellos:

Grupo de Acción Revolucionaria de la Facultad de Ingeniería.

Estudiantes Organizados del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur.

Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, seis citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

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Puntos afectados por protesta de estudiantes de la UNAM

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los estudiantes del Grupo de Acción Revolucionaria de la Facultad de Ingeniería se reunirán a las 11 horas en:

Lugar: Facultad de Ingeniería de la UNAM, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Este grupo de estudiantes demandan Tianguis “¡La dignidad estudiantil no se negocia!”, espacio de organización, resistencia y comunidad en lucha, con la finalidad de exigir comedores subsidiados y alimentación digna y accesible para trabajadores y estudiantes, contra la criminalización de los espacios independientes de organización estudiantil, por becas irrestrictas, descuentos reales en trasporte y materiales y por la democratización de la universidad.

Mientras que los Estudiantes Organizados del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, se reunirán a las 13:00 horas en:

Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, en Bulevar Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán.

Se prevé que los estudiantes del CCH sostendrán una mesa de trabajo con el director del plantel para tratar las diferentes problemáticas dentro de la escuela, como lo son:

Insumos para los baños, denuncias a profesores, salud mental, erradicar la violencia y abuso de poder ejercido presuntamente por parte de policías al exterior del plantel y comedores subsidiados.

Finalmente, los Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración se reunirán a las 14:00 horas en:

Lugar: Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Avenida Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

Previamente, a las 13:00 horas, se reunirán en la escultura “Los Bigotes, ubicada en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, de donde caminarán hacia la estación“Universidad” para realizar su mitin y metro popular.

Se prevé el apoyo de otras organizaciones, entre ellas, el Comité Revolucionario Interuniversitario, Ollita Autogestiva de Trabajo Social y Comités Estudiantiles de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Con información de N+.

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