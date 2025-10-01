Bloqueos de la UNAM en CDMX Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Estudiantes

Las protestas de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan en Ciudad de México y hoy, no es la excepción; aquí te decimos los puntos afectados por los bloqueos de este miércoles, 1 de octubre de 2025, en CDMX.

La muerte de Jesús Israel, un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, a manos de Lex Ashton, hizo estallar las protestas de los estudiantes de la UNAM , en demanda de seguridad en los planteles educativos

Video: Planteles de la UNAM Siguen en Paro con Clases en Línea en Protesta por Asesinato de Alumno en CCH

¿Dónde se van a manifestar los estudiantes de la UNAM hoy?

Estudiantes de varios planteles de la UNAM se concentrarán hoy en distintos puntos de CDMX, como parte de sus movilizaciones para exigir justicia por el asesinato de Jesús Israel, de 16 años de edad, así como mayor seguridad y acciones relacionadas con la salud mental.

Los puntos de concentración son los siguientes:

Facultad de Ingeniería , en Ciudad Universitaria (CU), a partir de las 10:00 horas

, en Ciudad Universitaria (CU), a partir de las 10:00 horas Prepa 5 José Vasconcelos , en Tlalpan, a partir de las 12:30 horas

, en Tlalpan, a partir de las 12:30 horas CCH Sur, en Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán, a partir de las 14:00 horas

Con información de N+.

RMT