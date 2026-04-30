Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres, Israel Aldair 'N' y Roberto 'N', implicados en el ataque contra un joven de 24 años que resultó lesionado, en la calle de Pintores de la colonia Morelos.

Mediante redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó que tras una persecución y gracias al seguimiento virtual realizado por los operadores del C2Norte, ambos sujetos fueron detenidos en una unidad habitacional en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se aseguraron:

Costales, bolsas y vitroleros con alrededor de 80 kilogramos de aparente marihuana y un arma de fuego corta.

#Importante | En @A_VCarranza, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Israel Aldair "N" y Roberto "N", quienes presuntamente realizaron disparos en contra de un hombre que resultó lesionado en la calle #Pintores, de la colonia #Morelos.



Tras un a persecución y gracias al… pic.twitter.com/DVWJGhgxJX — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 30, 2026

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Detenidos son intregrantes de la “Anti Unión Tepito’

Ambos sujetos, Israel Aldair 'N' y Roberto 'N', de 17 y 22 años de edad, forman parte de la “Anti Unión Tepito’, un grupo delictivo generador de violencia, dedicado a:

Narcomenudeo, al homicidio de integrantes de una célula antagónica, al robo y la extorsión.

Los detenidos junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación legal.

Cabe mencionar que, al realizar un cruce de información, se pudo saber que el detenido de 22 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2024 por Delitos contra la salud, y tiene una presentación ante el Ministerio Público en el 2018 por robo a transeúnte con violencia.

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Con información de N+.

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