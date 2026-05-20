Caen Tres Implicados con Robo de Clonazepam, Luego de Cateos en Iztapalapa

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, fueron detenidos tres presuntos implicado en el robo de camiones de transporte de medicamentos, en los que se transportaba Clonazepam, en la Ciudad de México (CDMX).

Mediante redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que las detenciones se lograron por trabajos de investigación y órdenes de cateo en la alcaldía Iztapalapa. Se trata de:

Hirving Fernando 'N'.

Marisol 'N'.

Adriana 'N'.

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Cateo en Iztapalapa

El secretario de Seguridad Ciudadana detalló que el cateo se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, donde se aseguraron:

Dos armas de fuego cortas, más de 180 dosis de presunta droga, y varias cajas de medicamentos controlados, entre ellos Clonazepam.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo en @Alc_Iztapalapa donde detuvieron a Hirving Fernando "N", Marisol "N" y Adriana "N", presuntamente vinculados a los delitos de narcomenudeo y al robo de camiones de… pic.twitter.com/6l1XSIZEZd — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 20, 2026

Vázquez Camacho indicó que las investigaciones de este caso continúan en coordinación con la Fiscalía capitalina para detener a todos los involucrados en el caso de robo de medicamentos controlados.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministero Público, quien definirá su situación legal.

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Con información de N+

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