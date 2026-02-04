Calendario CAMe: ¿Hay Doble No Circula Mañana 5 de Febrero? Así Será Restricción en CDMX-Edomex

Empieza a hacerse costumbre la preocupación de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la Contingencia Ambiental debido a que de nueva cuenta se registra mala calidad del aire, por eso acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula este jueves 5 de febrero 2026 y qué autos y placas no circulan mañana en la CDMX y el Edomex.

Es importante recordar que el Doble No Circula solamente se implementa cuándo hay Contingencia Ambiental activada en la Ciudad de México y el Estado de México. La última vez que esto ocurrió fue durante los primeros días del mes de enero, pero en cualquier momento se puede activar, dada la alta contaminación que persiste en el Valle de México.

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

Según con el último reporte del Índice de Aire y Salud de este miércoles, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de partículas PM2.5 y PM 10, por lo que el riesgo es alto para la población.

Pese al reporte, de momento la CAMe no ha activado la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula este jueves 5 de febrero 2026, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden de este tema.

¿Habrá Doble Hoy No Circula jueves 5 de febrero 2026 CDMX y Edomex?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este jueves que se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula 2026 indica que la restricción aplica desde las 05:00 de las mañana y termina a las 22:00 horas del jueves 5 de febrero.

Hoy No Circula 5 de febrero 2026: ¿Qué autos y placas descansan en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula jueves 5 de febrero 2026 indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado verde.

Carros con terminación de placas 1 o 2.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Aunque la restricción de la CAMe aplica para millones de carros, el Hoy No Circula 5 de febrero 2026 está exento para todos los vehículos con holograma 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos en la CDMX y zonas conurbadas el Edomex.

