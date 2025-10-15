Puntos Afectados Hoy por Paro Nacional del SAT: Calles y Avenidas Cerradas en CDMX

Por segundo día consecutivo se mantiene el paro nacional de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Te decimos cuáles son las calles y avenidas cerradas por las protestas en la Ciudad de México (CDMX).

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el servicio del SAT no se ha visto interrumpido, debido a que solo hubo afectación en dos oficinas de la CDMX.

Fueron solamente dos oficinas…No se ha visto interrumpido el servicio y ahí está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que se van a revisar las demandas de los trabajadores que protestan que “en realidad son muy pocos".

Se va a revisar, en el Gobierno hay tabuladores de salarios, no es fácil subir al trabajador de una institución si no se sube a todos, estamos viendo la posibilidad de reclasificación, pero tiene que entrar el director del SAT en diálogo con los trabajadores, que realmente son muy pocos.

¿Por qué protestan los trabajadores del SAT?

Los trabajadores del SAT protestan en calles de la CDMX para exigir que se aplique a su sueldo el incremento de 12% efectuado al salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025, además de:

Mejores condiciones laborales.

La eliminación de desigualdades entre el personal sindicalizado y de confianza.

Mayor apoyo a las mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Calles y avenidas cerradas en CDMX por protesta de trabajadores del SAT

Los trabajadores del SAT realizan protestas hoy en calles de la Ciudad de México, estas son las vialidades afectadas:

En Viaducto Río de la Piedad no. 507, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, sin embargo, no hay afcetación a la vialidad.

