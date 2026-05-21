Cierres por Partido de Cruz Azul vs Pumas: Estas Son las Alternativas Viales que Puedes Usar

La noche de hoy, 21 de mayo de 2026, considera que habrá afectaciones viales por el partido de ida de la final de la Liga MX, donde Cruz Azul se medirá ante Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en N+ te compartimos cuáles son las alternativas viales que puedes usar si transitas por la zona.

De acuerdo OVIAL CDMX, el encuentro iniciará a las 20:00 horas y no se descartan complicaciones vehiculares en las inmediaciones del recinto deportivo.

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Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que desplegará un operativo especial denominado "Estadio Seguro", con el objetivo de garantizar la seguridad de aficionados, automovilistas y vecinos de la zona.

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Para el dispositivo serán movilizados cerca de 3 mil elementos de seguridad, entre policías de tránsito, inteligencia y operación policial. Además, el operativo contará con apoyo de vehículos oficiales, motocicletas, grúas, un autobús y vigilancia aérea mediante un helicóptero de los Cóndores.

Las autoridades capitalinas señalaron que habrá cortes a la circulación en calles y avenidas cercanas al estadio para facilitar la movilidad peatonal y controlar el flujo vehicular antes y después del encuentro.

Alternativas viales por cierres en el Estadio Ciudad de los Deportes

Ante las afectaciones previstas, las autoridades recomendaron a los automovilistas considerar rutas alternas para evitar congestionamientos en la zona poniente y sur de la capital.

Las principales alternativas viales son:

Avenida Patriotismo

Avenida San Antonio

Avenida Extremadura

Avenida de los Insurgentes



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