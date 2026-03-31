¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX y Edomex el 31 de Marzo 2026

Este martes, 31 de marzo de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, en su reporte de las 10:00 horas la medida no fue activada. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

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Calida del aire en CDMX y Edomex hoy

Recuerda que este martes, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con Engomado Rosa y terminación de placas 7 y 8, con holograma 1 y 2. Quedan exentos los hologramas 00 y 0.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 31 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/PVwTqDJeoW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 31, 2026

De acuerdo con el más reciente informe, así está la calidad del aire hoy:

A las 13:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarilla) con riesgo a la salud moderado. El índice de la radiación solar es alto (nivel 7) por lo que es necesaria la protección para todo tipo de piel, se recomienda usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filto UV. No olvides aplicar un protector solar con PFS de 30+, incluso si está nublado.

(amarilla) con riesgo a la salud moderado. El índice de la radiación solar es alto (nivel 7) por lo que es necesaria la protección para todo tipo de piel, se recomienda usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filto UV. No olvides aplicar un protector solar con PFS de 30+, incluso si está nublado. A las 12:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarilla) con riesgo a la salud moderado. El índice de la radiación solar es alto (nivel 9) por lo que es necesaria la protección para todo tipo de piel, se recomienda usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filto UV.

(amarilla) con riesgo a la salud moderado. El índice de la radiación solar es alto (nivel 9) por lo que es necesaria la protección para todo tipo de piel, se recomienda usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filto UV. A las 11:00 horas, se reportó calidad de aire buena (verde) en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre sin riesgos para la salud.El índice de la radiación solar es alto (nivel 10) por lo que es necesaria la protección para todo tipo de piel.

(verde) en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre sin riesgos para la salud.El índice de la radiación solar es alto (nivel 10) por lo que es necesaria la protección para todo tipo de piel. A las 10:00 horas, se reportó calidad de aire buena (verde) en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre sin riesgos para la salud.El índice de la radiación solar es alto (nivel 7) por lo que es necesaria la protección para todo tipo de piel.

(verde) en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre sin riesgos para la salud.El índice de la radiación solar es alto (nivel 7) por lo que es necesaria la protección para todo tipo de piel. A las 9:00 horas, se reportó calidad de aire buena (verde) en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre sin riesgos para la salud.

(verde) en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre sin riesgos para la salud. A las 8:00 horas, se reportó calidad de aire buena (verde) en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre sin riesgos para la salud.

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