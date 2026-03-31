Mañana de Lluvia y Accidentes en CDMX: Choques, Volcaduras y Caos Vial Este 31 de Marzo 2026

La mañana de este martes, 31 de marzo de 2026, la Ciudad de México (CDMX) amaneció con ambiente fresco y muy frío en zonas altas, además de lluvias en algunas alcaldías.

Lo resbaloso del pavimento por las lluvias provocó varios accidentes durante la mañana de este martes, último día del mes de marzo, así como caos vial en varios puntos de la ciudad.

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Mañana de accidentes en la CDMX

En la alcaldía Iztapalapa, una camioneta cargada con toneladas de fruta volcó en La Viga y Eje 6 Sur, muy cerca de la Central de Abasto, lo que provocó una severa afectación vial en la zona, además, la circulación se complicó debido a que la vialidad era reversible en el momento del accidente.

Una camioneta de carga se volcó sobre Eje 6 Sur Trabajadoras Sociales, en los límites de la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa, CDMX; no se reportan personas lesionadas; hay afectaciones en la circulación.



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Video: Volcadura en Eje 6 Sur: Así se Ve Desde el Aire la Afectación Vial en Iztapalapa

También en Iztapalapa, el conductor de un vehículo particular perdió el control de su unidad, al parecer por el pavimento mojado, y chocó contra un árbol sobre carriles laterales de Circuito Interior y Retorno 207, colonia Unidad Modelo, en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Por fortuna, las bolsas de aire evitaron que el conductor resultara gravemente lesionado.

En la alcaldía Coyoacán, se registraron dos accidentes seguidos sobre Calzada de Tlalpan y Taxqueña, se trata de un vehículo que chocó y volcó en una cuchilla que divide los carriles; luego, un camión de carga que pasó por el lugar también chocó, al parecer ambos conductores no vieron la cuchilla que recientemente fue colocada.

Un camión quedó atorado sobre la cuchilla de calzada de Tlalpan, al cruce con Taxqueña, alcaldía Coyoacán, CDMX.



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