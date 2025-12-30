Caso Adolfo Axel: Últimas Fotos que Envió a su Familia Antes de Desaparecer, en CDMX

Adolfo Axel Ayala, de 34 años de edad, despareció el pasado 13 de diciembre de 2025, cerca del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México (CDMX).

Adolfo Axel Ayala tenía planeado ir a un concierto de Junior H, por lo que avisó a su familia que iría al show en compañía de una amiga; sin embargo, ya no regresó a su casa ubicada en Ecatepec, Estado de México (Edomex). Antes de desaparecer, mandó fotos a su familia en Estados Unidos.

Esto es lo que se sabe de la desaparición de Adolfo Axel

Adolfo Axel salió el 11 de diciembre de su casa en Ecatepec, fue a trabajar y se reunió con un amigo con el que pasó parte del fin de semana.

Ya en la alcaldía Cuauhtémoc, en inmediaciones del Monumento a la Revolución, se despidieron durante la noche del 13 de diciembre, cuando asistiría al concierto. Se iba a reunir con una amiga para ir asistir al evento, pero no llegó; ella ya fue a declarar y sostiene que no lo vio, ni le respondió sus llamadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), emitió una ficha de búsqueda de Adolfo Axel Ayala:

Mide 1.65 metros de altura y su complexión es delgada. Ese día vestía una gorra roja con letras en color blanco, tenis de bota con agujetas color gris, camisa manga larga a cuadros afelpada y pantalón de mezclilla color gris.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Adolfo Axel Ayala Ayala, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/adimx0WOBK — COBUPEM (@COBUPEM) December 18, 2025

