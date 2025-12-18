Cateos contra Autopartes Robadas en CDMX: Decomisan Tonelada y Media de Accesorios

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), aseguraron una y media toneladas de autopartes robadas, en la capital del país.

Durante el operativo Cazador II, se realizaron siete cateos en tres alcaldías, como parte de la Estrategia de Combate al Delito de Robo de Vehículo, Motocicletas y Venta Ilegal de Autopartes, donde también se aseguraron:

Dos vehículos y se logró la detención de una persona.

Las diligencias se realizaron en siete inmuebles posiblemente relacionados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes.

Catos en tres alcaldías por autopartes robadas

Los cateos bajo el operativo Cazador II, se realizaron en tres alcaldías: Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco.

Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa se llevaron a cabo tres cateos en propiedades ubicadas en el Barrio San Lucas, donde se aseguró cerca de media tonelada de autopartes, dos mil accesorios de distintos tipos, un cristal de puerta trasera, una aleta trasera y cinco tarjetas de circulación.

Xochimilco

En la alcaldía Xochimilco se realizaron tres cateos adicionales, dos de ellos en la colonia Paraje Zacapa y uno más en un inmueble localizado en el Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, donde se recuperó un vehículo y se detuvo a un hombre de 38 años de edad, a quien se leyeron sus derechos y fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Gustavo A. Madero

En la alcaldía Gustavo A. Madero, se aseguraron tres placas de circulación, un medallón, un automóvil color blanco, una laminilla y aproximadamente una tonelada de diversas autopartes, durante un cateo realizado en una propiedad localizada en la colonia San Felipe de Jesús.

Adicionalmente, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) suspendió ocho locales comerciales como parte del operativo “Cazador II”, al corroborar que no contaban con la documentación necesaria para su operación, luego de realizar verificaciones administrativas en diez establecimientos localizados en la calzada Ermita-Iztapalapa, Barrio San Lucas.

Los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, mientras que los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las diligencias correspondientes.

Los cateos se realizaron en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

