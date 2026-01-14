“Sigue Suelto y Yo Con Miedo”: Caterina Marino Relata Brutal Agresión de Expareja
Caterina Marino dijo que su caso igue sin ningún tipo de consecuencias y que de "milagro" pudo escapar del brutal ataque
Caterina Marino relató en Despierta cómo fue la agresión que sufrió por parte de su entonces pareja, Gustavo ‘N’, “de milagro pude escaparme”
Hace unos días, Caterina Marino denunció haber sido golpeada por su entonces pareja, identificado como Gustavo "N".
En entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, relató que el pasado 17 de diciembre de 2025, su entonces pareja la atacó en su propio departamento en la Ciudad de México (CDMX), dijo que ese día Gustavo había tomado y fue a buscarla, pero que no hubo una discusión previa al ataque y aseguró que él "sigue suelto y yo con miedo”.
Esto pasó hace prácticamente un mes y sigue sin ningún tipo de consecuencias, sigue suelto y yo sigo con miedo.
Dijo que hasta el momento su caso no ha avanzado y que solo tiene medidas de restricción. También aseguró que personas que apoyan a su expareja han tratado de contactarla para disuadirla de la denuncia.
Sí, digo, tengo las medidas de restricción que, bueno, pues ahí están, son un papel que también ha habido gente de su lado que ha tratado de contactarme para disuadirme de la denuncia, para pedirme que por favor me eche para atrás, pero bueno, pues es un papel, ¿no? O sea, no, eso no me va a proteger si él regresa a atacarme. De absolutamente nada.
Noticia relacionada: Hallan a Dos Mujeres Muertas en Departamento en Cuautitlán; Raptan a Menor de 3 Años.
"De milagro puede escaparme": Caterina Marino
Caterina Marino pidió a las personas que están protegiendo a Gustavo 'N' que midan la magnitud de los hechos ya que de milagro sigue viva.
De milagro puede escaparme, pero mañana puede ser cualquier otra mujer"
Explicó que se animó a compartir su historia para que cualquier mujer que lo vea sepa que hay personas que escucha y apoyan.
Las mayoría de las reacciones ha sido positiva, tal vez la sociedad está cambiando un poco.
Caterina aclaró que en su caso nunca hubo señales previas de que Gustavo "N" era un hombre agresivo, y que durante el año de relación nunca hubo una situación similar.
