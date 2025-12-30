CDMX Anuncia Operativo Especial el 31 de Diciembre 2025 y Año Nuevo 2026: Así Será el Despliegue

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) anunció hoy, 30 de diciembre de 2025, un operativo especial que se desplegará a partir de mañana y durante los festejos de año nuevo 2026.

En un comunicado, precisó que se trata de un dispositivo de seguridad, prevención y vialidad que tiene el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y los visitantes de la capital mexicana.

Aquí te contamos los detalles del despliegue especial.

Casi 15 mil policías vigilarán la CDMX

De acuerdo con la SSC, en total 14 mil 899 policías vigilarán la capital mexicana en los festejos de los próximos días.

Cuándo : De las 06:00 horas del miércoles 31 de diciembre hasta el término de actividades del jueves 01 de enero.

: De las 06:00 horas del miércoles 31 de diciembre hasta el término de actividades del jueves 01 de enero. Cómo : Se realizará en coordinación con las 16 alcaldías y policías complementarias, antes, durante y después de las festividades.

: Se realizará en coordinación con las 16 alcaldías y policías complementarias, antes, durante y después de las festividades. Quiénes: 14 mil 899 policías apoyados con mil 18 vehículos, cinco grúas, 15 ambulancias, 13 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Además, dio a conocer que los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) Centro, Norte, Oriente, Poniente, Sur y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), realizarán el monitoreo donde se desarrollen los eventos, para detectar cualquier tipo de incidencia.

Circuitos de patrullaje y reforzamiento

De acuerdo con la Policía capitalina, también habrá mayor vigilancia, seguridad, vialidad pie a tierra y circuitos de patrullaje en zonas residenciales, unidades habitacionales, casa habitación, edificios departamentales, centros y plazas comerciales, parques, deportivos, teatros y zonas restauranteras.

Mientras que se reforzará la presencia policial en las 183 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y en los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), así como en los principales accesos carreteros que convergen a la ciudad.

Dispositivo de vialidad

En cuando a la movilidad peatonal y vehicular, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará un dispositivo, a través del control de estacionamiento en lugares no permitidos.

Lo anterior para aplicar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, mantener la movilidad peatonal, así como vehicular, brindar asistencia y auxilio vial en accesos carreteros a la Ciudad de México.

Ante ello, la SSC pidió a la ciudadanía que conduzca con responsabilidad, que evite correr riesgos innecesarios que puedan provocar accidentes, como el conducir después de consumir bebidas alcohólicas o manejar cansado.

