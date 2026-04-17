Cierres por Partido de México Vs Brasil: Así Llegas al Juego de Leyendas

¿Vas a ir al partido de México vs Brasil? En N+ te indicamos cuáles son las calles que estarán cerradas el próximo domingo, 19 de abril de 2026, y cómo llegar al juego de leyendas.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, habrá cambios en las inmediaciones del Estadio Banorte, con cierres viales, ajustes en el transporte público y rutas especiales para que los aficionados lleguen, por lo que si no te quieres perder parte del encuentro deberás salir con anticipación.

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El encuentro se jugará este domingo 19 de abril a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). En la cancha estarán figuras históricas como Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, Ronaldinho y Kaká, quienes protagonizaron memorables duelos internacionales en el pasado.

¿Cuáles son las calles que estarán cerradas por el partido?

En un aviso importante de movilidad, las autoridades capitalinas señalaron que habrá reubicación del transporte y las calles que estarán cerradas son las siguientes:

Avenida Santa Úrsula.

Calzada de Tlalpan.

Avenida del Imán.

Anillo Periférico.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte para ver el partido de Leyendas de México y Brasil?

Para facilitar la llegada de los aficionados, la Secretaría de Movilidad (Semovi) implementará un servicio especial con 13 rutas operadas por RTP y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Estas rutas estarán disponibles de 13:00 a 21:00 horas y tendrán un costo de 22.50 pesos por viaje, se pagará con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Los puntos de salida del Servicio de Transportes Eléctricos hacia Santa Úrsula son:

Palacio de los Deportes.

Ángel de la Independencia.

Tasqueña.

Perisur.

Estadio Olímpico Universitario.

Bellas Artes.

Plaza Carso.

Metro Universidad.

El Servicio del RTP será desde estos puntos:

Six Flags.

Desde Auditorio.

Santa Fe.

Parque Ecológico.

Metro Constitución.

Considera que el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco permanecerá cerrado al público en general durante el día del partido. Únicamente operará para servicios especiales y personas con boleto al estadio.

Las rutas de transporte que habitualmente llegan a este punto serán reubicadas hacia zonas cercanas sobre Calzada de Tlalpan. Además, la estación Estadio del Tren Ligero no brindará servicio durante el evento, por lo que se recomienda considerar alternativas para evitar contratiempos.



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