Por tratarse de un posible acto anticipado de campaña con uso de recursos públicos y promoción personalizada, el pasado viernes el INE ordenó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que se deslindara públicamente de la pinta de bardas y colocación de lonas con las frases “Es Ella”, “Es Claudia”, y “Para que siga la Transformación".

Luego de diversas denuncias de actores políticos, el INE comprobó que existe esa propaganda en al menos 11 entidades de México y también se usa en redes sociales.

La Comisión de Quejas ordenó su retiro inmediato y a sus simpatizantes los exhortó a que se abstengan de realizar conductas que busquen posicionar a Claudia Sheinbaum, de cara a la elección Presidencial de 2024.

Los consejeros electorales dieron 24 horas a la jefa de Gobierno para deslindarse públicamente de esas pintas y mensajes. También le pidieron que solicitara a sus simpatizantes que se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el Proceso Electoral 2023-2024, tales como la colocación de propaganda fija o campañas en redes sociales, tendientes a posicionar su nombre o apellido.

En su resolución, la Comisión de Quejas determinó que existe una estrategia de publicidad atípica, en la que se busca posicionar la idea de continuidad asociada a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum publicó este sábado en la página del Gobierno capitalino y en sus redes sociales personales e institucionales el texto de deslinde que le ordenó el INE.

Sin embargo, la jefa de Gobierno aclaró que no está de acuerdo con la decisión del INE y que apelará a la medida que se le impuso.

Con ello, una vez más el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades. Es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libre expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo

En entrevista telefónica, la consejera Adriana Favela, de la Comisión de Quejas del INE, dejó claro que será el Tribunal quien determine si las bardas, pintas y mensajes constituyen un acto anticipado de campaña y si se le aplicará, en su caso, una sanción.

Con su decisión el INE solo busca detener estos actos para evitar un eventual daño a la equidad de la contienda electoral.

La consejera electoral del INE, Adriana Favela, dijo:

En este caso todavía no tenemos ninguna evidencia de que la jefa de Gobierno haya o sea haya pues financiado, propiciado este tipo de pintas, que obviamente la podrían favorecer, pero ella no las ha propiciado, la idea es de que no se utilice mientras se resuelve el fondo del asunto y que ya el Tribunal Electoral, a través de la Sala Regional Especializada, nos diga si esto puede ser un acto anticipado de campaña