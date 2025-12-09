Clima Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Va a Llover este Martes 9 de Diciembre 2025?

La mañana de hoy, 9 de diciembre de 2025, inicia con cielo nublado y ambiente fresco en la Ciudad de México (CDMX), más tarde habrá lluvias, en N+ te compartimos a qué hora para que no se te olvide tu paraguas o impermeable.

De acuerdo con el reporte de clima de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para este martes se espera un ligero aumento en la temperatura, la máxima será de 22 °C, lo que propiciará un ambiente cálido pero con nubosidad persistente, mientras que la temperatura más baja será de 11°C.

Considera que en habrá temperaturas muy bajas en el país, por lo que en N+ te compartimos en dónde para que tomes tus previsiones: Frente Frío 19 se Convertirá en Estacionario en México con Temperaturas de Hasta 0 Grados.

¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

La SGIRP PC prevé lluvias a las 18:00 horas, no hay un pronóstico severo del clima, ya que estas serán ligeras. Aunque la cantidad de lluvia estimada es menor a 10 mm. Habrá viento variable de 5 a 20 kilómetros por horas (km/h), con rachas de hasta 35 km/h

La SGIRPC pide mantenerse pendiente de los avisos del Sistema de Alerta Temprana, especialmente durante la tarde, cuando incrementa la probabilidad de lluvia.

