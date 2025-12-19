Alerta por Frío en CDMX; Alcaldías con Temperaturas Más Bajas Mañana Sábado 20 de Diciembre 2025

¡Prepárate! Porque seguirá el frío en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos qué alcaldías tendrán las temperaturas más bajas mañana, 20 de diciembre de 2025.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que se activaron las alertas Naranja y Amarilla por bajas temperaturas en algúnas alcaldías de la capital del país.

Alcaldía que tendrán las temperaturas más bajas mañana sábado

Durante la madrugada y mañana del sábado, 20 de diciembre de 2025, se prevén bajas temperaturas, así que duerme abrigado y con varias cobijas.

La Alerta Naranja se activó en la alcaldía:

Tlalpan, donde habrá temperaturas de 1 a 3 °C y heladas.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 20/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xkZWuLwJPL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 19, 2025

La Alerta Amarilla se activó por temperaturas de 4 a 6 °C en:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Xochimilco

