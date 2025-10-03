Así se Ve el Zócalo CDMX Hoy luego de la Marcha del 2 de Octubre 2025

Durante la marcha del 2 de octubre de 2025, conmemorativa de los 57 años de la matanza de Tlatelolco de 1968, integrantes del llamado “Bloque Negro” que se infiltraron en la movilización agredieron a policías y causaron destrozos en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Los jóvenes encapuchados atacaron a los uniformados con cohetones, bombas molotov, piedras y palos, pero además saquearon comercios y realizaron actos vandálicos que dejaron una estela de afectaciones en el primer cuadro de la capital mexicana.

De tal manera, hoy 3 de octubre el Zócalo de la CDMX amaneció con los estragos de los disturbios registrados la víspera. Aquí te contamos todos los detalles de cómo se ve la Plaza de la Constitución y calles aledañas.

La tarde del 2 de octubre se llevó a cabo la marcha por el “57º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968”.

Los contingentes salieron de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y llegaron a la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

El “Bloque Negro” se infiltró en la mega marcha y agredió a policías, reporteros y civiles.

Autoridades reportaron 94 policías capitalinos heridos, de los cuales 16 permanecen en observación y tres están delicados.

Vandalismo en el Centro Histórico

Los encapuchados, quienes iban vestidos de negro, realizaron diversos actos de violencia: saquearon tiendas de conveniencia, farmacias y hasta joyerías.

Vandalizaron esos inmuebles, les realizaron pintas y en algunos casos hasta los incendiaron.

Y es que algunos de los miembros del “Bloque Negro” iban armados con piedras, martillos y hasta explosivos, con los cuales agredieron a los agentes y miembros de la prensa.

En su camino, también rompieron las cortinas para robar algunas joyerías, razón por la cual uno de los sujetos fue detenido y se recuperó parte de lo robado.

Así se ve el Zócalo CDMX hoy

Ante todos esos destrozos, el Zócalo de la Ciudad de México amaneció con diversas afectaciones, como vidrios rotos regados en el pavimento y pintas en cortinas de comercios y hasta en árboles.

Desde la noche, los elementos de seguridad mantuvieron un resguardo y el personal de limpieza trabajó toda la madrugada y parte de la mañana para poder quitar las pintas de paredes y del piso, y recoger vidrios y basura.

Además, este viernes se los negocios amanecieron cerrados y con resguardo policiaco ante el saqueo y vandalismo de ayer.

Cabe señalar que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) reportó a las 10:06 horas una concentración de personas en el Zócalo y la calle de Madero, en la colonia Centro.

