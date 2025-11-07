¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el 9 de Noviembre 2025? Agenda y Artistas que Estarán

La música volverá a hacerse presente en el Centro Histórico de la Ciudad de México y si aún no tienes plan para este fin de semana, acá te decimos qué evento hay en el Zócalo CDMX este domingo 9 de noviembre 2025.

Luego de las festividades por el Día de Muertos en la Plaza de la Constitución, donde se colocó la mega ofrenda y llegaron desfiles llenos de colores, este domingo se vivirá un magno concierto completamente gratuito para todo el público.

¿Qué concierto hay en el Zócalo el domingo 9 de noviembre 2025?

Las familias mexicanas que acudan este domingo al Zócalo CDMX podrán disfrutar de un Magno Concierto Masivo por el cierre del Segundo Congreso Mundial del Mariachi, el cual contará con la presencia de diferentes conjuntos y artistas.

La cita del evento del 9 de noviembre de 2025 comenzará desde las 3 de la tarde en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico y el concierto es completamente gratuito, por lo que los capitalinos cuentan con una gran opción para divertirse este fin de semana.

"Miles de voces, guitarras y trompetas se unirán bajo el mismo cielo para celebrar el alma de nuestra música, en un espectáculo sin precedentes que llenará la plaza de orgullo, tradición y alegría", escribió en sus redes sociales el Congreso Mundial del Mariachi.

¿Qué artistas estarán en el Zócalo CDMX el 9 de noviembre 2025?

El Magno Concierto Masivo del 2do Congreso Mundial del Mariachi en Zócalo de la Ciudad de México contará con la participación de los siguientes conjuntos y artistas que son embajadores y representantes del evento:

Majo Aguilar

Martín Urieta

Miss Universe México, Fátima Bosch

Mariachi Oro de América

Mariachi de Pepe Villa

Internacional Mariachi Puebla

Mariachi Corona

El Segundo Congreso Mundial del Mariachi comenzó desde el pasado 5 de noviembre y se está realizando en distintas partes de la CDMX con la presencia de diferentes conjuntos y orquestas que interpretan este género musical mexicano.

