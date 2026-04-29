Inicio Ciudad de México ¿Contingencia Ambiental Hoy? Últimas Noticias de Contaminación y Calidad del Aire en CDMX-Edomex

¿Contingencia Ambiental Hoy? Últimas Noticias de Contaminación y Calidad del Aire en CDMX-Edomex

|

N+

-

Entérate aquí de todos los detalles sobre la contaminación en CDMX y Edomex, y si es posible que la CAMe active contingencia ambiental

Vista panorámica de la Ciudad de México. Foto: N+

Vista panorámica de la Ciudad de México. Foto: N+

COMPARTE:

La contaminación en la Ciudad de México se ha agudizado por la temporada de ozono y el riesgo de contingencia ambiental es cada día más probable; en N+, te damos un reporte sobre la calidad del aire hoy, 29 de abril de 2026, en CDMX y Estado de México (Edomex).

Noticia relacionada: Bloqueo de Comerciantes Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Protesta de Vendedores

¿Cuándo se activa contingencia ambiental?

  • El fin de semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental luego de que la concentración de ozono superó las 155 partes por billón (ppb).
  • La contingencia ambiental se terminó el domingo por la tarde, sin embargo, la condiciones climáticas podrían incrementar la posibilidad de activar una nueva medida ambiental.
  • La CDMX atraviesa por una intensa ola de calor, con temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados centígrados, que según el pronóstico, termina este jueves, 30 de abril de 2026.
  • De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, en esta temporada seca caliente podría haber entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de Contingencia Ambiental.
  • Si se activa la contingencia ambiental, también entra en vigor el doble Hoy no Circula. Es por eso que en N+ todos los días te informamos qué autos sí pueden salir a la calle.

Video: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Miércoles 29 de Abril 2026 en CDMX y Edomex?

Noticia relacionada: Bloqueo de Taxistas Hoy en CDMX: Evita Esta Zona por Protesta de Transportistas

¿Cómo está la contaminación y calidad del aire?

A continuación, en N+ te informamos cómo están los niveles de contaminación y la calidad del aire en la Ciudad de México y en Estado de México, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico.

  • 08:00 horas: Con 17 grados centígrados, la calidad del aire es mala en Venustiano Carranza, con riesgo alto para la salud.
  • 09:00 horas: Calidad del aire mala en Venustiano Carranza y Tláhuac; es de buena a aceptable en el resto de la Ciudad de México y en la zona conurbada de Estado de México.

Información en desarrollo...

Historias recomendadas:

 

Con información de N+.

RMT

Contingencia AmbientalMedio Ambiente
Inicio Ciudad de México Contingencia ambiental hoy 29 de abril 2026 ultimas noticias calidad del aire cdmx edomex