¿Contingencia Ambiental Hoy? Últimas Noticias de Contaminación y Calidad del Aire en CDMX-Edomex
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Entérate aquí de todos los detalles sobre la contaminación en CDMX y Edomex, y si es posible que la CAMe active contingencia ambiental
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La contaminación en la Ciudad de México se ha agudizado por la temporada de ozono y el riesgo de contingencia ambiental es cada día más probable; en N+, te damos un reporte sobre la calidad del aire hoy, 29 de abril de 2026, en CDMX y Estado de México (Edomex).
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¿Cuándo se activa contingencia ambiental?
- El fin de semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental luego de que la concentración de ozono superó las 155 partes por billón (ppb).
- La contingencia ambiental se terminó el domingo por la tarde, sin embargo, la condiciones climáticas podrían incrementar la posibilidad de activar una nueva medida ambiental.
- La CDMX atraviesa por una intensa ola de calor, con temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados centígrados, que según el pronóstico, termina este jueves, 30 de abril de 2026.
- De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, en esta temporada seca caliente podría haber entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de Contingencia Ambiental.
- Si se activa la contingencia ambiental, también entra en vigor el doble Hoy no Circula. Es por eso que en N+ todos los días te informamos qué autos sí pueden salir a la calle.
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¿Cómo está la contaminación y calidad del aire?
A continuación, en N+ te informamos cómo están los niveles de contaminación y la calidad del aire en la Ciudad de México y en Estado de México, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico.
- 08:00 horas: Con 17 grados centígrados, la calidad del aire es mala en Venustiano Carranza, con riesgo alto para la salud.
- 09:00 horas: Calidad del aire mala en Venustiano Carranza y Tláhuac; es de buena a aceptable en el resto de la Ciudad de México y en la zona conurbada de Estado de México.
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Con información de N+.
RMT