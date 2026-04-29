¿Contingencia Ambiental Hoy? Últimas Noticias de Contaminación y Calidad del Aire en CDMX-Edomex

La contaminación en la Ciudad de México se ha agudizado por la temporada de ozono y el riesgo de contingencia ambiental es cada día más probable; en N+, te damos un reporte sobre la calidad del aire hoy, 29 de abril de 2026, en CDMX y Estado de México (Edomex).

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¿Cuándo se activa contingencia ambiental?

El fin de semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental luego de que la concentración de ozono superó las 155 partes por billón (ppb).

La contingencia ambiental se terminó el domingo por la tarde, sin embargo, la condiciones climáticas podrían incrementar la posibilidad de activar una nueva medida ambiental.

La CDMX atraviesa por una intensa ola de calor, con temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados centígrados, que según el pronóstico, termina este jueves, 30 de abril de 2026.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, en esta temporada seca caliente podría haber entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de Contingencia Ambiental.

Si se activa la contingencia ambiental, también entra en vigor el doble Hoy no Circula. Es por eso que en N+ todos los días te informamos qué autos sí pueden salir a la calle.

Video: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Miércoles 29 de Abril 2026 en CDMX y Edomex?

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¿Cómo está la contaminación y calidad del aire?

A continuación, en N+ te informamos cómo están los niveles de contaminación y la calidad del aire en la Ciudad de México y en Estado de México, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico.

08:00 horas: Con 17 grados centígrados, la calidad del aire es mala en Venustiano Carranza , con riesgo alto para la salud.

Con 17 grados centígrados, la calidad del aire es en , con riesgo alto para la salud. 09:00 horas: Calidad del aire mala en Venustiano Carranza y Tláhuac; es de buena a aceptable en el resto de la Ciudad de México y en la zona conurbada de Estado de México.

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Con información de N+.

RMT