¿Vuelve el Doble No Circula 29 de Abril por Contingencia? Qué Carros Descansan en CDMX y Edomex

Luego de la activación de la contingencia ambiental en el Valle de México, la probabilidad de que siga la mala calidad del aire es alta. Por ello, acá te decimos si volvió el Doble Hoy No Circula mañana 29 de abril de 2026 y qué carros descansan por el programa de restricción vehicular este miércoles en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) siguen en alerta debido a la ola de calor en México que eleva los niveles de contaminación, por lo que en notas previas te explicamos si se activarán las medidas de emergencia para este día y quiénes no pueden circular este martes.

Como sabes en caso de que se decrete la Fase 1 de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más hologramas, terminaciones de placas y engomados, por lo que si los automovilistas no siguen las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.

Video. Riesgos a la Salud, el Problema Detrás de las Contingencias Ambientales en el Valle de México

¿Regresa el Doble Hoy No Circula 29 de abril 2026?

Luego de que el pasado fin de semana se activó la Fase 1 de contingencia, este día sigue la mala calidad del aire en CDMX y Edomex en diferentes estaciones de monitoreo, debido a la presencia de contaminantes como ozono y partículas PM10, de ahí que el riesgo para la población sea alto.

Noticia relacionada. ¿Está tu Alcaldía? Lista de Lugares Donde Subirá Más la Temperatura Hoy por Ola de Calor en CDMX

Estas condiciones ambientales combinadas con la ola de calor que se está viviendo en México podrían afectar aún más los niveles de contaminación, de ahí que existan razones para que CAMe decrete una nueva contingencia ambiental y regrese la aplicación del Doble No Circula mañana miércoles.

Sin embargo, los contaminantes suelen dispersarse o concentrarse por diferentes factores, por lo que se recomienda mantenerse a la espera de la decisión final del organismo en las próximas horas para conocer las medidas que se pondrán en marcha para proteger a la población.

¿Cómo funciona el Doble Hoy No Circula miércoles?

En caso de que en las próximas horas continúen los altos niveles de contaminación y CAMe se ve obligada a activar el Doble No Circula mañana 29 de abril 2026. Así aplicaría la restricción vehicular por contingencia ambiental este miércoles:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placas NON: 1, 3, 5, 7, 9 no pueden salir a las calles.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Carros con placas foráneas, checa cuáles son.

Vehículos con permisos provisionales.

Noticia relacionada. Este Día se Termina Ola de Calor en CDMX

Hoy No Circula 29 de abril: ¿Quiénes no circulan mañana?

Debido a que hasta el momento no se ha anunciado que regrese la contingencia y el Doble Hoy No Circula, el programa de restricción vehicular operará de forma normal este miércoles 29 de abril 2026, por lo que los carros con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4.

Tanto el Doble Hoy No Circula como el programa normal, operan en un horario que va desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm, por lo que los carros con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

El programa de la Sedema entró en vigor desde 1990 con la finalidad de mantener las condiciones del aire estables, así como disminuir la emisión de contaminantes, además de que la medida ayuda a que no se saturen las vialidades.

Historias recomendadas